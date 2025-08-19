"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

El futbolista zuliano del Corinthians, José "Brujo" Martínez, sufrió una fractura en su mano izquierda durante el entrenamiento de este martes y deberá ser operado.

El tiempo de recuperación dependerá de su evolución, por lo que sería duda en la Vinotinto para la última doble de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El conjunto de Fernando "Bocha" Batista enfrentará a Argentina en condición de visitante el 4 de septiembre y recibirá en el Monumental de Maturín a Colombia el 9 del mismo mes.

"Brujo" es una de las bujías del mediocampo venezolano, que sueña con jugar su primera Copa del Mundo.

