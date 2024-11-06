Bruno Henrique se ve envuelto en caso de apuestas deportivas

Bruno Henrique, delantero y referente del Flamengo, fue allanado por la Policía Federal y el Ministerio Público de Río de Janeiro por favorecer a miembros de su familia y a un grupo de apostadores. La polémica data de un partido ante el Santos del 1 de noviembre del 2023, cuando se hizo expulsar de manera insólita sobre el final del encuentro.

El ‘Mengao’ perdía 2-1 frente al conjunto paulista y el partido estaba llegando a su fin. Mientras Yeferson Soteldo aguantaba la pelota para dejar pasar el tiempo, el extremo lo fue a buscar, le hizo una falta y se ganó la amarilla. Segundos más tarde le protestó enfáticamente al árbitro del encuentro, Rafael Klein, que no tuvo más remedio que expulsarlo.

Las sospechas se despertaron a raíz de que tres empresas de la región notaron que, antes del encuentro, crecieron de manera exponencial la cantidad de apuestas que sostenían que el delantero iba a ver la roja sobre el final.

Al momento del allanamiento el futbolista se encontraba en su domicilio y se le secuestró una computadora y un teléfono celular. También le abrieron expedientes a sus familiares, ya que ellos invirtieron y ganaron dinero con aquella jugada.

La justicia carioca no tiene intenciones de detenerlos, pero sí de esclarecer la situación. Bruno Henrique mantuvo un diálogo con la directiva del Flamengo y acordaron que el futbolista seguirá desempeñando su actividad con normalidad. Participó del entrenamiento matutino y viajará a Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro este miércoles por la jornada 32 del Brasileirao.

