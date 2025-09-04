Buenos Aires se viste de gala: Todo listo en el Monumental para el encuentro Argentina vs Venezuela

Buenos Aires se viste de gala la noche de este jueves 4 de septiembre, en el estadio Monumental para recibir a la selección de Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Este encuentro promete estar cargado de emociones, ya que marca la despedida de Lionel Messi en suelo argentino. En las afueras del estadio, miles de fanáticos aguardan con entusiasmo su ingreso para colmar las gradas del emblemático Monumental, casa del River Plate, y rendir homenaje al ídolo que ha marcado una era en el fútbol mundial.

El legendario jugador,de 38 años, hizo su entrada al estadio, recibiendo una ovación por parte del público presente.