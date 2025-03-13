Cabimas: Este domingo arranca en La Martinera el beisbol en la Copa Proyecto Deporte Soy, Siglo 21

Este domingo 16 de marzo arranca en el estadio La Martinera de Cabimas a las 9AM el Municipal de Beisbol, donde los equipos participantes en las categorías Máster, Supermáster y Magíster disputarán la Copa Deporte Soy, Siglo XXI.

Los organizadores encabezados por Gabriel Gallardo y Carlos Cáceres, entre otros, han invitado a toda la comunidad deportiva de Cabimas, al Presidente del Proyecto Deporte Soy, Siglo XXI, Luis Urribarri, y a la presidenta de la Asociación de Beisbol del Estado, Liliana Fuenmayor.

Los equipos participantes en la categoría Máster son: Selección Miranda, Petroleros, Cabimas Soy y CCSL. Asimismo, en la Categoría Supermáster estarán participando: Cachorros, Aníbal González, CCSL, y el equipo Magíster CCSL.

