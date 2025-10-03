Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

Los Cachorros de Chicago aseguraron su pase a la Serie Divisional de la Liga Nacional al vencer 3-1 a los San Diego Padres en el decisivo tercer juego de la Serie de Comodines, marcando su primera serie ganada en postemporada desde 2017.

El encuentro estuvo marcado por una sólida actuación del cuerpo de lanzadores de Chicago, liderados por Jameson Taillon, quien mantuvo a raya a la ofensiva de San Diego. El relevo y el cerrador Andrew Kittredge completaron la faena con precisión quirúrgica.

En la ofensiva, Pete Crow-Armstrong destacó con un sencillo remolcador en la segunda entrada, seguido por una base por bolas con las bases llenas que impulsó la segunda carrera. En el séptimo inning, Michael Busch conectó un jonrón solitario que selló el marcador.

Los Padres intentaron reaccionar en la novena entrada con un cuadrangular de Jackson Merrill, pero no lograron revertir el resultado. La defensa de Chicago fue impecable, y el equipo mostró una combinación de pitcheo dominante, bateo oportuno y juego defensivo de alto nivel.

Con esta victoria, los Cachorros se enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee en una inédita Serie Divisional entre rivales del Centro de la Liga Nacional.

