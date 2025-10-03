Viernes 03 de octubre de 2025
Deportes

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

Chicago se llevó el juego decisivo e hizo respetar su localía ante los californianos

Por Daniel García

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Cachorros de Chicago aseguraron su pase a la Serie Divisional de la Liga Nacional al vencer 3-1 a los San Diego Padres en el decisivo tercer juego de la Serie de Comodines, marcando su primera serie ganada en postemporada desde 2017.

El encuentro estuvo marcado por una sólida actuación del cuerpo de lanzadores de Chicago, liderados por Jameson Taillon, quien mantuvo a raya a la ofensiva de San Diego. El relevo y el cerrador Andrew Kittredge completaron la faena con precisión quirúrgica.

En la ofensiva, Pete Crow-Armstrong destacó con un sencillo remolcador en la segunda entrada, seguido por una base por bolas con las bases llenas que impulsó la segunda carrera. En el séptimo inning, Michael Busch conectó un jonrón solitario que selló el marcador.

Los Padres intentaron reaccionar en la novena entrada con un cuadrangular de Jackson Merrill, pero no lograron revertir el resultado. La defensa de Chicago fue impecable, y el equipo mostró una combinación de pitcheo dominante, bateo oportuno y juego defensivo de alto nivel.

Con esta victoria, los Cachorros se enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee en una inédita Serie Divisional entre rivales del Centro de la Liga Nacional.

Lee también: Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

La batalla de las Trincheras ocurrió un 3 de octubre: El ejército al mando de Simón Bolívar propinó aplastante derrota a España

La batalla de las Trincheras ocurrió un 3 de octubre: El ejército al mando de Simón Bolívar propinó aplastante derrota a España

Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

Sean Diddy escribió una carta al juez antes de su sentencia

Sean Diddy escribió una carta al juez antes de su sentencia

CPBEZ y CPNB disputarán gran final de sóftbol en homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia

CPBEZ y CPNB disputarán gran final de sóftbol en homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia

Encuentran sin vida a la joven presentadora Jenifer Rivas en su casa

Encuentran sin vida a la joven presentadora Jenifer Rivas en su casa

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

La princesa de Gales, al más puro estilo ‘Top Gun’, visita una base militar y revela un secreto de su hijo Louis

La princesa de Gales, al más puro estilo ‘Top Gun’, visita una base militar y revela un secreto de su hijo Louis

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla

La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Putin promete responder a militarización de Europa

Putin promete responder a militarización de Europa

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Al menos dos muertos tras

Al menos dos muertos tras "ataque terrorista" frente a sinagoga en Manchester

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Avanzan los trabajos en la construcción del altar y el parque en honor a José Gregorio Hernández en Isnotú

Avanzan los trabajos en la construcción del altar y el parque en honor a José Gregorio Hernández en Isnotú

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Presidente Maduro anunció nuevos ejercicios de organización para afinar mecanismos defensa este sábado 04-Oct

Presidente Maduro anunció nuevos ejercicios de organización para afinar mecanismos defensa este sábado 04-Oct

El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

Noticias Relacionadas

Canonización

Instalan 18 cámaras de videovigilancia para la canonización de JGH en Isnotú

El sistema está instalado en las entradas, salidas, casco central, Santuario, plazas y en diferentes puntos estratégicos de la parroquia
Deportes

CPBEZ y CPNB disputarán gran final de sóftbol en homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia

El evento, que iniciará a las 9:00 de la mañana, reunirá a autoridades, atletas y comunidad en un emotivo acto de reconocimiento y celebración deportiva.
Deportes

La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Esta pelota (Adidas) simboliza la unión de los tres países anfitriones y que incorpora la tecnología más avanzada vista hasta ahora en un torneo internacional
Deportes

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

26 jugadoras integran el llamado inicial de la selección absoluta femenil

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025