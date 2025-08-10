Camavinga sufre una nueva lesión y se perderá el inicio de temporada en LaLiga

El Real Madrid confirmó este sábado que el centrocampista francés Eduardo Camavinga estará fuera de acción durante aproximadamente dos semanas, tras sufrir un esguince en el tobillo derecho.

El diagnóstico fue emitido por los Servicios Médicos del club blanco, quienes realizaron pruebas al jugador tras presentar molestias. El parte médico oficial señala: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución».

La lesión impedirá que Camavinga participe en el arranque de la temporada 2025-2026, lo que representa un contratiempo para el técnico Carlo Ancelotti, quien contaba con el internacional francés como pieza clave en el mediocampo merengue.

El club merengue no ha especificado una fecha exacta para su regreso, dejando su recuperación sujeta a evolución.

