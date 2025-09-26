¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Tigres de Aragua adquirió este jueves 25 de septiembre al jardinero Gorkys Hernández desde Cardenales de Lara, a cambio de los prospectos Yorger Bautista (OF) y a Adrián Bohórquez (LD).

Hernández, de 38 años de edad, ha disputado 15 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y es uno de los tres toleteros activos en el circuito con más hits (594), apenas superado por Alexi Amarista (755) y Alí Castillo (602), mientras que necesita apenas cuatro bases robadas para convertirse en el undécimo pelotero en los anales de la LVBP, con al menos 100 estafas, de acuerdo con PelotaBinaria.

"Contento por conseguir un outfield como Gorkys, uno de los mejores center fielders que tenemos en la liga”, destacó Víctor Gárate, gerente deportivo de Aragua, en conversación con LVBP.com.

“Ahora tenemos un mejor balance en la alineación para la próxima temporada. Mejoramos la velocidad en las bases, porque fue el campeón robador la campaña pasada (27 en 31 intentos). Así que la combinación en las almohadillas con (Lorenzo) Cedrola, debería ser increíble”.

Hernández apareció en seis Series Finales y ganó anillos en dos (2014-2015, 2024-2025), instancia en la que exhibe un notable promedio de .410 (100-41), dos jonrones, 23 anotadas, 14 remolcadas y 10 robos, en 33 encuentros.

Bautista, de 18 años de edad, es un patrullero y bateador zurdo, que aparece como decimoprimer prospecto de los Marineros de Seattle, de acuerdo con MLB Pipeline. Fue firmado el pasado mes de enero por un bono de $2,1 millones.

Bohórquez, de 20 años de edad, es un lanzador que se ubica en el puesto 23 del ranking de prospectos de los Mellizos de Minnesota, elaborado por MLB Pipeline.

El derecho estampó su firma tarde, a los 18 años de edad y por tan solo $10.000, en enero de 2023, pero ha logrado colocarse a pulso entre las promesas de la organización melliza, en el papel de abridor en la mayoría de sus apariciones (32 de 43, en tres campañas).

Noticia al Día / LVBP