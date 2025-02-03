Después de la noticia que impactó al mundo de la NBA, donde Luka Dončic llegó a Lakers de Los Ángeles y Anthony Davis se unió a Mavericks de Dallas, se efectuó un nuevo cambio entre tres conjuntos del mejor baloncesto del mundo.

Los Bulls consiguieron a Fox y al también armador Jordan McLaughlin; ambos desde el elenco de la capital californiana, a su vez que este se hizo de los servicios de LaVine más el alero francés Sidy Cissoko, y seis futuras selecciones del draft, incluyendo tres de primera vuelta.

Además, ESPN agregó que los astados adquirieron al piloto Tre Jones y al pívot Zach Collins, quienes se encontraban con los Spurs, y el escolta Kevin Huerter, aunado a un primer pick del Draft de NBA 2025; ambos como retornos desde los Kings.

Los Spurs intentarán acordar una extensión de contrato con Fox, ya que de le contrario el base zurdo probará la agencia libre en julio de 2026. Por su parte, Zach LaVine también puede salirse de su actual vinculo laboral en dos veranos, pero tiene una opción de jugador por 48.9 millones hasta el 2027.

BREAKING: Sacramento is finalizing a trade to send De'Aaron Fox to the San Antonio Spurs in a multi-team trade that moves Chicago Bulls' Zach LaVine to the Kings, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Ftmo8N4hMj — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2025

Noticia al Dia / FanSided