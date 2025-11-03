Lunes 03 de noviembre de 2025
Deportes

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

Anthony Vizcaya, reconocido como el Setup del Año en la temporada 2022-2023 y Cerrador del Año en la 2023-2024, ha tenido una destacada trayectoria en el Magallanes

Por Christian Coronel

Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes han concretado un intercambio de lanzadores que se llevó a cabo la tarde de este lunes 3 de noviembre.

En este acuerdo, el derecho Anthony Vizcaya se une a Leones, mientras que el zurdo Yohander Méndez regresa a la organización de Navegantes. Las negociaciones, que se extendieron durante el fin de semana, culminaron justo antes de que comenzara la cuarta semana de la ronda eliminatoria.

Anthony Vizcaya, reconocido como el Setup del Año en la temporada 2022-2023 y Cerrador del Año en la 2023-2024, ha tenido una destacada trayectoria en el Magallanes, donde ha jugado seis temporadas y fue parte del equipo campeón en 2021-2022.

Este será su tercer regreso a los Leones, habiendo reforzado al equipo en la Serie del Caribe 2023 y en el Round Robin de la 2023-2024. A pesar de su éxito previo, Vizcaya ha tenido un inicio complicado en esta temporada, con un promedio de carreras limpias de 18.00 y un WHIP de 3.00 en solo 3.0 entradas, lo que ha generado expectativas en el Caracas sobre su posible recuperación.

Por su parte, Yohander Méndez, quien regresa a los Navegantes, es un jugador que ha mostrado su lealtad al equipo, donde comenzó su carrera en la LVBP. Después de ser cambiado a los Leones en octubre de 2024, su desempeño en el Caracas no fue el esperado, con un promedio de 7.27 en 8.2 entradas y más boletos que ponches.

Magallanes espera que Méndez recupere su forma, recordando su destacada actuación en la Gran Final de la 2021-2022, donde fue clave para la victoria del equipo. Con este cambio, ambos equipos buscan fortalecer sus respectivas plantillas en la búsqueda del campeonato.

Noticia al Día

