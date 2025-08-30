Campeonato Nacional de Boxeo Júnior define a sus campeones este domingo en Maracaibo

Todo está listo para conocer a los nuevos monarcas del ring en la Gran Final del XXX Campeonato Nacional de Boxeo Júnior Copa Betulio González, que se celebrará este domingo 31 de agosto en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

El evento deportivo, que reunió a casi 300 boxeadores de 22 estados del país, culmina con éxito organizativo y competitivo, tras una intensa semana de acción que reunió.

Zulia con fuerza en la final:

En las semifinales del viernes, cuatro zulianos más lograron clasificar a la disputa por la medalla dorada.

Alberth Rivas Picón (46 kg) superó 4-1 a Josue Murillo (Guárico), Carlos Bracho (52 kg) se impuso 3-2 a Leoneyde Machado (Miranda), Cristian Aguas (66 kg) venció 3-2 a Ángel Chourio (Distrito Capital), y Darío Medina (75 kg) derrotó 4-1 a Luis Castillo (Guárico).

Otros representantes regionales como: Jorliangelis Igirio (52 kg), Jean Guanipa (60 kg), Jesús Rodríguez (63 kg) y Amir Nader (+80 kg) cedieron en semifinales, asegurando la medalla de bronce.

La cartelera final pautada para este domingo a partir de las 3:00 de la tarde, contará con 27 combates que definirán a los campeones nacionales y al estado que se llevará la Copa Betulio González.

Voces de los protagonistas:

Jairo Muñoz (70 kg): “Mi objetivo es clasificar a los Juegos Suramericanos Estudiantiles en Colombia, estoy enfocado en mi estrategia de golpear con la izquierda que me ha funcionado, y mi motivación es Dios, mi familia y mi entrenador”.

Cristian Aguas (66 kg): “Feliz y agradecido con Dios y mi entrenador, demostraré que soy de la tierra de campeones y que cumpliré mi meta de competir en los Suramericanos”.

Alberth Rivas Picón (46 kg): “Hoy quería ganar por mis compañeros que venían siendo perjudicados en las decisiones, y sigo enfocado en la medalla de oro y trabajando en mi golpe recto que nunca me falla”.

Carlos Bracho (52 kg): “Estoy muy feliz con esta victoria, ya llevo cuatro triunfos y este fue el más difícil. Será mi primera final y con el favor de Dios llevaré la medalla a Santa Bárbara”.

Darío Medina (75 kg): "Me siento preparado para este domingo, estoy enfocado en mi meta que es la dorada y agradecido con mi entrenador Luis Buelvas".

Zulianos en la final:

Jairo Muñoz (70 kg) vs. Arón García (Lara)

Ilianeth Soto (+80 kg) vs. Nergeylis Landaeta (La Guaira)

Everly Chiraspo (75 kg) vs. Daniela Beltrán (La Guaira)

Rosangelis Ríos (70 kg) vs. Leiderlis Barrios (Distrito Capital)

Andry Sandoval (60 kg) vs. Mariangela Reverón (Guárico)

Yiliuska Paz (63 kg) vs. Crisbel Camacho (Aragua)

Alberth Rivas Picón (46 kg) vs. José González (Trujillo)

Carlos Bracho (52 kg) vs. Wilmerson González (Distrito Capital)

Cristian Aguas (66 kg) vs. Ever Vargas (Guárico)

Darío Medina (75 kg) vs. Anderson Julio (Miranda)

Noticia al Día / Prensa Deportes Gobernación del Zulia