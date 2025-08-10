Con emoción y orgullo, la comunidad de Flor Amarillo recibió este viernes 8 de agosto a los jóvenes peloteros que se coronaron campeones mundiales en la categoría Intermedia de Pequeñas Ligas. El equipo arribó al país el pasado miércoles 6 de agosto, tras varias horas de vuelo desde Panamá.

Las Pequeñas Ligas de Flor Amarillo, en conjunto con autoridades locales y vecinos de la comunidad, organizaron un cálido acto de bienvenida que tuvo como punto de encuentro el estadio Marta Medina. A las 4:00 p.m., una colorida caravana partió desde allí, acompañando a los campeones hasta su sede oficial: el estadio Orlando "Macaco" Fernández, ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

El agasajo incluyó música, pancartas, muestras de afecto y palabras de reconocimiento por parte de representantes deportivos y comunitarios. La jornada reafirmó el compromiso de Flor Amarillo con el desarrollo del talento juvenil y el fortalecimiento de los valores deportivos que hoy brillan en el escenario internacional.

