Caracas y Magallanes inician la acción en el torneo Choque de Gigantes

Este viernes 8 de noviembre inicia la acción en el torneo Choque de Gigantes y tendrá el encuentro entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes (eternos rivales) en el LoanDepot Park.
Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara serán los representantes de Venezuela en esta primera edición de la competición.
El Choque de Gigantes también contará con representantes de República Dominicana y Puerto Rico. Las Estrellas Orientales, de República Dominicana y los Cangrejeros de Santurce y Criollos de Caguas, por Puerto Rico.
El juego inaugural será entre Cardenales de Lara y Estrellas Orientales. Este encuentro está programado para el viernes 8, a las 3:00 p.m., hora de Miami.
