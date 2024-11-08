Caracas y Magallanes inician la acción en el torneo Choque de Gigantes

Este viernes 8 de noviembre inicia la acción en el torneo Choque de Gigantes y tendrá el encuentro entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes (eternos rivales) en el LoanDepot Park.

Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara serán los representantes de Venezuela en esta primera edición de la competición.

El Choque de Gigantes también contará con representantes de República Dominicana y Puerto Rico. Las Estrellas Orientales, de República Dominicana y los Cangrejeros de Santurce y Criollos de Caguas, por Puerto Rico.

El juego inaugural será entre Cardenales de Lara y Estrellas Orientales. Este encuentro está programado para el viernes 8, a las 3:00 p.m., hora de Miami.

La primera edición del evento Choque de Gigantes llega a Miami: del 8 al 10 de noviembre, equipos de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana competirán en el loanDepot Park. pic.twitter.com/JW8tuZQXnQ — Pinceladas del Béisbol Mundial (@pinceladascmb) November 8, 2024

