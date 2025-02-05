Cardenales accede a la semifinal noqueando con no-hitter a Japan Breeze

Con pizarra de 10-0, Cardenales de Lara, representante de Venezuela, noqueó al elenco de Japan Breeze en la culminación de la primera ronda de la Serie del Caribe 2025 que se desarrolla en Mexicali.

En un juego sin hit ni carreras perpetuado en ocho episodios completos por parte del lanzador Jesús Vargas, los pájaros rojos eliminaron a la representación nipona, quedándose con el segundo puesto que le otorga el pase a semifinales del torneo caribeño.

Vargas logró abanicar a siete contrarios en su labor, que fue respaldada desde el inicio por el conjunto criollo que fabricó diez anotaciones con 12 inatrapables. Asimismo, el oriundo de Macuto repite un no hit- no run en Serie del Caribe tras el logro de Ángel Padrón con Tiburones de La Guaira en la edición 2024.

Los más destacados por la ofensiva venezolana fueron; Alexi Amarista, quien se fue de 3-2 con doblete, dos impulsadas, tres anotadas y vuelacerca decisivo, mientras que Danry Vásquez se fue de 4-1 con anotada e impulsada y cinco bateadores impulsaron al menos una carrera para la causa criolla.

Ya en semifinales, Cardenales deberá medirse a primera hora (6.00 pm) ante Leones del Escogido, representantes de República Dominicana.

