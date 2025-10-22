Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Los Cardenales de Lara se reencontraron con la victoria al vencer 6-2 a los Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, en el marco de la sexta jornada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Damiano Palmegiani y Yojhan Quevedo brillaron con luz propia al impulsar cuatro de las seis carreras del conjunto crepuscular, que supo capitalizar sus oportunidades frente a una novena turca que dejó corredores en base sin capacidad de impulsar las carreras necesarias para dar la pelea.

El serpentinero victorioso fue Edwin Escobar (1-0), mientras que Junior Guerra (0-1) cargó con la derrota de los eléctricos que no supieron aprovechar la localía en el juego de pelota.

Tras un arranque titubeante que los mantuvo en el sótano de la tabla, los pájaros rojos comienzan a mostrar señales de recuperación, nivelando su récord en 3-3 y sumando su segunda victoria frente a Magallanes en lo que va de temporada.

