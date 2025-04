Cardenales aseguró el primer lugar tras vapulear a Águilas

Cardenales de Lara derrotó 7-1 a las Águilas del Zulia en el Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo este jueves 16 de enero en un resultado que le garantiza iniciar en casa la Gran Final ante los Bravos de Margarita.

Aunque tanto los larenses como margariteños pueden completar el calendario con la misma cantidad de triunfos, Cardenales celebró la victoria 11 en su juego 15 de esta postemporada. Los insulares lo hicieron en el juego 16, su último de esta instancia. Con el liderato consolidado, Lara elegirá primero en el Draft de Adiciones para la Gran Final.

“Empezar en casa es muy importante por el apoyo de la fanaticada”, declaró el jardinero Gorkys Hernández al periodista Carlos Valmore Rodríguez, de IVC Network. “Ahora tenemos que mantenernos fuertes y unidos, eso es lo que nos ha dado la victoria y debemos mantenerlo. Tener los dos primeros juegos de la final como locales puede ser clave”.

A pesar de que los rapaces empataron rápidamente en la parte baja del primer capítulo con un passed ball de Alí Sánchez que permitió a Alí Castillo anotar. Sin embargo, los larenses tuvieron una respuesta rápida.

En el duelo en Maracaibo, el conjunto del mánager Henry Blanco evidenció una vez más que todas sus piezas están engranadas.

El pitcheo abridor recibió la incorporación de Anderson Espinoza, que a pesar de algunos parpadeos en el primer episodio terminó con seis ponches, dos boletos y solo una carrera permitida en 4.0 innings. El relevo volvió a mostrarse sólido y la ofensiva tuvo al refuerzo José Rondón como el principal protagonista, con un jonrón, dos sencillos, dos anotadas y tres impulsadas.

“La inactividad pesó un poco, era mi primera salida del año”, reconoció Espinoza en IVC Network. “Pero más allá de la inactividad fueron las emociones: la ansiedad que tenía, las ganas de hacerlo bien pesaron un poquito en contra. Pero pude volver a la normalidad y ejecutar los pitcheos al confiar en lo que sé hacer. También Ricky (Bones, el coach de pitcheo) me visitó y me dijo que me relajara, entonces confié en mis pitcheos y pude salir adelante”.

Para los larenses la salida de Espinoza no fue la única buena noticia. Siguen viendo a Hernández con un buen momento ofensivo: en Maracaibo se fue de 4-2 para llegar a 10 inatrapables en los últimos 20 turnos, después de sumar solo cuatro hits en 43 apariciones al comienzo del Round Robin.

“No hubo muchos cambios en la mecánica”, le explicó el outfielder a Carlos Valmore Rodríguez. “El tiempo en el swing fue lo que trabajé con Selwyn Langaigne y (Yonathan) Sivira (asistente al coach de bateo). Se vio el fruto y espero que en la final pueda seguir ayudando al equipo. Antes estaba al ritmo del pitcher, o sea me preparaba cuando él soltaba la pelota, comenzar a prepararme más temprano fue la clave para mejorar”.

Zulia y Lara vuelven a verse las caras este viernes, en el último partido del Round Robin, también en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

Para Cardenales el partido de este viernes será de trámite. Con la final en mente, el mánager Blanco tendrá que decidir quién será su abridor. Max Castillo es quien está anunciado inicialmente, aunque se cree que tendrá una salida corta. La otra opción es darle la bola a Robert Colina. Por las Águilas será Alberto Guerrero quien inicie el partido.

