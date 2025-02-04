Cardenales busca su pase a la semifinal de la Serie del Caribe 2025

Cardenales de Lara enfrentará este martes a Japan Breeze, equipo con el que cierra la primera ronda de Serie del Caribe que se lleva a cabo en Mexicali.

El elenco venezolano busca su segunda victoria, luego del triunfo 10-5 ante Indios de Mayagüez de Puerto Rico, para así pasar a la ronda semifinal donde acceden las cuatro mejores representaciones.

El juego entre criollos y nipones se llevará a cabo a partir de las 11.00 pm, hora venezolana.

Lee también: Recital de Brunson condujo a la victoria de los Knicks