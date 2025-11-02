Domingo 02 de noviembre de 2025
Deportes

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita

Jeferson Quero y Jecksson Flores brillaron al combinarse para cuatro dobles y seis carreras impulsadas. Fabián Blanco se llevó la victoria desde la lomita, mientras que Eddy Demurias cargó con la derrota.

Por Daniel García

Cardenales cortó racha ganadora de Bravos en Margarita
Foto: LVBP
Los Cardenales de Lara no dieron tregua a los Bravos de Margarita, imponiéndose con autoridad 10-4 en el estadio Nueva Esparta. El encuentro marcó el corte de una racha positiva que sostenían los insulares, que acumulaban cuatro victorias consecutivas tras barrer a Tuburones y Magallanes.

La ofensiva de los pájaros rojos tuvo dos protagonistas indiscutibles: Jeferson Quero y Jecksson Flores. Ambos peloteros se combinaron para conectar cuatro imparables en nueve turnos, incluyendo cuatro dobles que desataron el júbilo en el dugout crepuscular Además, entre los dos remolcaron seis carreras, siendo piezas clave en la construcción de una ventaja que los Bravos nunca pudieron revertir.

El lanzador Fabián Blanco se llevó el triunfo tras una actuación sólida que mantuvo a raya a los bates margariteños en los momentos cruciales del encuentro. Por su parte, Eddy Demurias cargó con la derrota, víctima del vendaval ofensivo que desató el equipo contrario desde los primeros episodios.

Lee también: Los Dodgers de Los Ángeles conquistan el bicampeonato de Serie Mundial en el juego decisivo

Temas:

