Cardenales de Lara es el equipo de la Octava Semana en la LVBP

Con récord positivo de 6-1, Cardenales de Lara se llevó la distinción del Equipo de la Semana, correspondiente desde el 26 de noviembre al 1 de diciembre en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El cuadro crepuscular logró una exitosa semana que les permitió ubicarse en lo más alto de la tabla de clasificación con registro de 22-17 en lo que marcha de temporada.

Las estadísticas semanal de los pájaros rojos, indican que el equipo fabricó 57 anotaciones y toleró 37 carreras en el lapso de los siete juegos desarrollados en la octava semana, dejando racha de cuatro victorias consecutivas.

