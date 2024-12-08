Cardenales de Lara venció por la mínima a Águilas del Zulia en Barquisimeto

Cardenales de Lara venció 2-1 a Águilas del Zulia este sábado 7 de diciembre en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto por otra jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El lanzador ganador fue Gustavo Rodríguez (3-2), mientras que Gregory Infante cargó con la derrota (2-3).

Ronald Guzmán fue el Jugador Más Valioso del encuentro. Se fue de 3-1 con carrera impulsada y carrera anotada para dejar su average en .269.

Con esto, Cardenales de Lara es líder de la tabla de posiciones con 26 victorias y 18 derrotas. Asimismo, el conjunto rapaz es segundo con 24 y 21 (igualado con Navegantes del Magallanes).

