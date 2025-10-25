Sábado 25 de octubre de 2025
Deportes

Cardenales dejó en el terreno al Magallanes

Jeferson Quero se colocó la capa de héroe tras disparar jonrón de tres carreras

Por Daniel García

Cardenales dejó en el terreno al Magallanes
Foto: LVBP
Los Cardenales de Lara consiguieron este viernes su cuarta victoria de la temporada al imponerse 8-7 sobre los Navegantes del Magallanes en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El triunfo se definió en el último episodio gracias a un jonrón de tres carreras conectado por Jeferson Quero, quien ingresó como emergente.

Magallanes tomó la delantera desde el primer inning, anotando tres carreras con un cuadrangular de Ángel Reyes y un elevado de sacrificio de Diego Rincones.

Lara reaccionó con fuerza en la tercera y cuarta entrada, gracias a jonrones de Damiano Palmegiani y Juan Yépez. Luego, en el cierre del quinto, empataron el marcador con batazos oportunos de Danry Vásquez y Rangel Ravelo.

En el sexto episodio, los pájaros rojos se adelantaron 5-4 con un jonrón solitario de Everson Pereira.

Sin embargo, Magallanes volvió a tomar ventaja en la apertura del noveno, sumando tres carreras tras remolques de Luis Sardiñas, Rusber Estrada y Luis Suisbel, colocando el juego 7-5.

Pero en el cierre del noveno, Lara respondió con dramatismo: Jeferson Quero, como bateador emergente, conectó un cuadrangular de tres carreras que dejó en el terreno a la nave turca.

La victoria fue para el relevista Edgar Navarro (1-0), mientras que Anthony Vizcaya (0-2) cargó con la derrota.

