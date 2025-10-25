Cardenales dejó en el terreno al Magallanes

Los Cardenales de Lara consiguieron este viernes su cuarta victoria de la temporada al imponerse 8-7 sobre los Navegantes del Magallanes en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El triunfo se definió en el último episodio gracias a un jonrón de tres carreras conectado por Jeferson Quero, quien ingresó como emergente.

Magallanes tomó la delantera desde el primer inning, anotando tres carreras con un cuadrangular de Ángel Reyes y un elevado de sacrificio de Diego Rincones.

Lara reaccionó con fuerza en la tercera y cuarta entrada, gracias a jonrones de Damiano Palmegiani y Juan Yépez. Luego, en el cierre del quinto, empataron el marcador con batazos oportunos de Danry Vásquez y Rangel Ravelo.

En el sexto episodio, los pájaros rojos se adelantaron 5-4 con un jonrón solitario de Everson Pereira.

Sin embargo, Magallanes volvió a tomar ventaja en la apertura del noveno, sumando tres carreras tras remolques de Luis Sardiñas, Rusber Estrada y Luis Suisbel, colocando el juego 7-5.

Pero en el cierre del noveno, Lara respondió con dramatismo: Jeferson Quero, como bateador emergente, conectó un cuadrangular de tres carreras que dejó en el terreno a la nave turca.

La victoria fue para el relevista Edgar Navarro (1-0), mientras que Anthony Vizcaya (0-2) cargó con la derrota.