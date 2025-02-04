Cardenales despertó y consiguió su primera victoria en la Serie del Caribe

Cardenales de Lara (Venezuela) derrotó 10-5 a Indios de Mayagüez (Puerto Rico) este lunes 3 de febrero para conseguir su primera victoria en la Serie del Caribe que se disputa en Mexicali, México.

No fue un encuentro fácil para los larenses, teniendo una desventaja considerable, sin embargo; pudo remontar gracias al despertar de la ofensiva. Desde el tercer episodio inició la emboscada, y en el sexto episodio se logró el empate con Danry Vázquez conectando cuadrangular.

Hernán Pérez dio doblete impulsor de dos carreras en el séptimo capítulo. Además, el bullpen supo hacer el trabajo para mantener a raya a los boricuas.

Con esto, el conjunto de Henry Blanco deja récord de un triunfo y dos reveses, mientras buscará la clasificación este martes 4 de febrero.

Cardenales de Lara enfrentará en la próxima jornada al representante de Japón, mientras que Indios de Mayagüez hará lo propio frente a Leones del Escogido (República Dominicana).

