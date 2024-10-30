Domingo 17 de agosto de 2025
Deportes

Cardenales desplumó a las Águilas en Maracaibo

Cardenales de Lara extendió el mal momento de Águilas del Zulia que sufre la quinta derrota consecutiva, esta vez en…

Por Daniel García

Cardenales desplumó a las Águilas en Maracaibo
Cardenales de Lara extendió el mal momento de Águilas del Zulia que sufre la quinta derrota consecutiva, esta vez en territorio marabino. El elenco zuliano cayó 12-3 ante los pájaros rojos, quienes atraviesan un dulce momento tras lograr su cuarto triunfo al hilo.

Los Cardenales tomaron amplia ventaja desde el primer capítulo con cinco anotaciones que marcaron diferencia desde temprano ante los envíos de José Dávila.

Los visitantes siguieron abultando el marcador con dos más en el tercero y tres en el quinto. La diferencia ya era de diez carreras, mientras que Ángel Reyes con sencillo descontó con una para el Zulia.

Max Texeira la desapareció en el cierre del noveno en favor de Cardenales, mientras que jonrón solitario de José Godoy e incogible remolcador de Héctor Sánchez fueron las últimas para la cuenta de los rapaces.

