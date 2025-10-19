Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Cardenales de Lara superó a Tiburones de La Guaira 6-3, como parte de la jornada sabatina de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El triunfo de los pájaros rojos nivelo su registro en 2-2.

El equipo emplumado fue creando carreras poco a poco tras sencillo remolcador Juan Yépez, más tarde en el segundo capítulo, Rafael "Balita" Ortega con otro sencillo trajo la segunda carrera para la causa crepuscular.

Yépez con otro sencillo amplió la diferencia, mientras que Jermaine Palacios colocó las diferencias a cuatro carreras en el quinto tramo del compromiso.

En el sexto, jonrón solitario de Ortega, y otro, en el séptimo, por parte de Yépez, amplió la diferencia a seis anotaciones.

La Guaira descontó con sencillo de Jimmy Kerrigan, quien trajo al plato dos carreras, mientras que Sebastián Rivero con otro sencillo impulsó a Kerrigan con las últimas tres y definitivas carreras del encuentro en la octava entrada.

El juego ganado fue para Cleiverth Pérez (1-0), perdió Luis Arejula (0-1) y salvó Hunter McMahon (1).

