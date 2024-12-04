Cardenales extendió crisis de Bravos

Cardenales de Lara derrotó 7-6 a Bravos para extender a seis las derrotas consecutivas del elenco insular que no pudo ante su público en el estadio Guatamare de Porlamar que volvió al horario nocturno después de tres campañas.

Lara estrenó la pizarra en el segundo capítulo con par de jonrones, uno en solitario de Hernán Pérez y otro bambinazo de Yohendrick Piñango, quien trajo a la goma dos más para colocar las acciones 3-0 en favor de los emplumados.

Margarita descontó con una anotación que vino de un elevado de sacrificio del camarero Alexi Amarista, pero par de jonrones solitarios de Danry Vásquez ampliaron la ventaja crepuscular en el cuarto y sexto tramo del juego.

No obstante, los insulares se acercaron con vuelacercas de Wilson Ramos y Juan Santana, pero Robert Pérez Jr. mantuvo la ventaja pese al peligro de los locales que trataron de igualar la pizarra.

Breyvic Valera impulsó unapor jugada de selección para los margariteños que no pudieron tomar ventaja.

Con el triunfo los pájaros rojos siguen escapándose en la punta de la tabla con récord de 23-17, gracias a su quinto lauro consecutivo.

Ganó Brian McKenna (2-1), perdió Carlos Navas (0-2) y salvó Edwin Escobar (4).

