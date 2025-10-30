Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Los Cardenales de Lara despertaron con fuerza este miércoles y vencieron con autoridad 11-2 a las Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, evitando así la barrida en la serie y cortando la racha de tres victorias consecutivas del conjunto rapaz.

El triunfo no solo significó un respiro para los crepusculares, que venían de tres derrotas al hilo, sino que también les permitió salir del sótano de la clasificación y colocarse a solo 1.5 juegos del líder, los Tigres de Aragua.

Aunque comenzaron en desventaja, los larenses remontaron con un explosivo rally de siete carreras en el quinto episodio, una embestida ofensiva que sepultó las aspiraciones zulianas de extender su buen momento.

Rafael “Balita” Ortega fue la figura ofensiva del encuentro, al irse de 5-4 con dos dobles y varias carreras impulsadas, liderando el ataque de los pájaros rojos.

En el montículo, Yujanyer Herrera se llevó la victoria con una sólida actuación, mientras que el revés recayó en el brazo del lituano Dovydas Neverauskas, quien no pudo contener la ofensiva visitante.

