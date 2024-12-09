Cardenales pasó escoba ante Águilas en Barquisimeto

Cardenales de Lara concretó este domingo 8 de diciembre, barrida ante Águilas durante la serie desarrollada en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El conjunto crepuscular sigue escapándose en solitario a la cima del campeonato de la pelota criolla.

Cardenales rompió la igualdad a cero, fabricando un rally de cuatro anotaciones que fueron determinantes para el triunfo. Dobletes de Ronald Guzmán y Carlos Narváez empujaron la cuatro rayitas de los pájaros rojos.

Más tarde, en el séptimo tramo, Simón Muzziotti rompió el juego sin hit ni carreras del cuadro crepuscular con largo estacazo solitario que significó el descuento de los rapaces.

En el juego destacó la labor monticular de Jimmy Endersby, quien por espacio de 6.1 episodios solo permitió un imparable que significó el vuelacerca solitario de Muzziotti.

Lara coloca su récord en 27-18, mientras que el Zulia se ubica en el tercer lugar con marca de 24-22.

