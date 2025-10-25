Sábado 25 de octubre de 2025
Deportes

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

El conjunto rapaz queda con récord de 3-4, mientras que Caribes nivela su registro en 4-4

Por Daniel García

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz
Foto: Agencias
Águilas del Zulia sufrió un nuevo revés ante Caribes de Anzoátegui, equipo que fue implacable frente al pitcheo rapaz en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz. La novena aborigen se impuso 15-7 a los zulianos en el segundo juego de la serie.

Jesús Sucre comandó el ataque oriental, al ligar de 3-2 con par de anotadas y cuatro impulsadas. También destacaron Herlis Rodríguez, quien se fue de 4-2 con tres anotadas y dos remolcadas, y Carlos Mendoza, que bateó de 5-2 con dos impulsadas y una anotada.

Por los rapaces, Angelo Castellano contribuyó con cuatro empujadas y una anotada, tras ligar de 4-2, incluyendo un vuelacercas.

El lanzador ganador fue Ángel Cuenca (1-0), mientras que la derrota recayó en Jorgan Cavanerio (0-1)..

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

Caribes aplasta a las Águilas y completa barrida en Puerto La Cruz

