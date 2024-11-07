Caribes de Anzoátegui consigue gran triunfo ante Tiburones de La Guaira

Caribes de Anzoátegui derrotó 6-5 a Tiburones de La Guaira este miércoles 6 de noviembre en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Niuman Romero "El Capitán" se fue de 4-3 con una carrera impulsada y una anotada para ser elegido como el Jugador Más Valioso del encuentro.

A su vez, el lanzador Richard Guash consiguió su cuarto relevo con "La Tribu" sin permitir carreras, extendiendo su gran momento.

Caribes de Anzoátegui se ubica en el séptimo lugar de la tabla con ocho victorias y once derrotas, mientras que Tiburones de La Guaira es líder con trece triunfos y nueve reveses.

⚾️Fanático tu tribu volvió a Ganar🙌🏻 pic.twitter.com/A3xfNS9l56 — Caribes de Anzoátegui (@caribesanz) November 7, 2024

