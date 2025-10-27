Lunes 27 de octubre de 2025
Deportes

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Con esta victoria, Caribes completó una barrida de dos juegos sobre Leones, repitiendo el mismo resultado que había logrado contra Águilas del Zulia en la semana. Anzoátegui mostró una ofensiva potente con 15 hits, en comparación con los 13 de Leones. Ambos equipos utilizaron una gran cantidad de lanzadores, con Caribes empleando ocho y Leones nueve

Por Christian Coronel

En un emocionante cierre del noveno inning, Jesús Sucre conectó un sencillo hacia la izquierda, impulsando las carreras de Hernán Pérez y del corredor emergente Diego Guzmán.

Este hit permitió a Caribes de Anzoátegui darle la vuelta al marcador y vencer a Leones del Caracas con un resultado de 11-10, logrando así su quinto triunfo consecutivo en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Caracas había llegado al cierre del sexto inning con una ventaja cómoda de 10-3, pero al final del noveno, la diferencia se había reducido a solo un punto, 10-9.

Para intentar asegurar el juego, el mánager José Alguacil confió en el joven Junior Flores, quien, a pesar de su esfuerzo, permitió un sencillo de Hernán Pérez y otorgó boletos a Balbino Fuenmayor (sustituido por Guzmán) y a Romer Cuadrado.

Esto llevó a Alguacil a recurrir a Eduardo Figueroa, quien logró poner dos outs, pero no pudo evitar que Sucre, quien había entrado en el octavo inning, conectara un fuerte hit que trajo a Pérez y Guzmán al home.

Con esta victoria, Caribes completó una barrida de dos juegos sobre Leones, repitiendo el mismo resultado que había logrado contra Águilas del Zulia en la semana. Anzoátegui mostró una ofensiva potente con 15 hits, en comparación con los 13 de Leones.

Ambos equipos utilizaron una gran cantidad de lanzadores, con Caribes empleando ocho y Leones nueve. El triunfo fue para Diego Moreno, mientras que Junior Pérez, a pesar de la derrota, logró su primer hold del torneo. Por su parte, Eduardo Figueroa sufrió su primer salvamento perdido.

En cuanto a la defensa, Caracas cometió un error, mientras que Caribes, que había estado impecable en sus últimas presentaciones, tuvo dos fallos.

Con este resultado, Caribes se coloca con un récord de 6-4, mientras que Leones termina la segunda semana del torneo con un balance de 4-4.

Foto: Prensa Caribes de Anzoátegui

Noticia al Día

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

