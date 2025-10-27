Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

En un emocionante cierre del noveno inning, Jesús Sucre conectó un sencillo hacia la izquierda, impulsando las carreras de Hernán Pérez y del corredor emergente Diego Guzmán.

Este hit permitió a Caribes de Anzoátegui darle la vuelta al marcador y vencer a Leones del Caracas con un resultado de 11-10, logrando así su quinto triunfo consecutivo en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Caracas había llegado al cierre del sexto inning con una ventaja cómoda de 10-3, pero al final del noveno, la diferencia se había reducido a solo un punto, 10-9.

Para intentar asegurar el juego, el mánager José Alguacil confió en el joven Junior Flores, quien, a pesar de su esfuerzo, permitió un sencillo de Hernán Pérez y otorgó boletos a Balbino Fuenmayor (sustituido por Guzmán) y a Romer Cuadrado.

Esto llevó a Alguacil a recurrir a Eduardo Figueroa, quien logró poner dos outs, pero no pudo evitar que Sucre, quien había entrado en el octavo inning, conectara un fuerte hit que trajo a Pérez y Guzmán al home.

Con esta victoria, Caribes completó una barrida de dos juegos sobre Leones, repitiendo el mismo resultado que había logrado contra Águilas del Zulia en la semana. Anzoátegui mostró una ofensiva potente con 15 hits, en comparación con los 13 de Leones.

Ambos equipos utilizaron una gran cantidad de lanzadores, con Caribes empleando ocho y Leones nueve. El triunfo fue para Diego Moreno, mientras que Junior Pérez, a pesar de la derrota, logró su primer hold del torneo. Por su parte, Eduardo Figueroa sufrió su primer salvamento perdido.

En cuanto a la defensa, Caracas cometió un error, mientras que Caribes, que había estado impecable en sus últimas presentaciones, tuvo dos fallos.

Con este resultado, Caribes se coloca con un récord de 6-4, mientras que Leones termina la segunda semana del torneo con un balance de 4-4.

Foto: Prensa Caribes de Anzoátegui

