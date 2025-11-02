Domingo 02 de noviembre de 2025
Deportes

Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

Romer Cuadrado y Herlis Rodríguez conectaron jonrones para respaldar un sólido trabajo del bullpen, que contó con cinco lanzadores que mantuvieron el cero a lo largo del juego

Por Daniel García

Foto: LVBP
En el segundo juego de la doble tanda disputada en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, Caribes de Anzoátegui devolvió el golpe a las Águilas del Zulia con una sólida blanqueada 2-0, nivelando la serie sabatina. Ambos encuentros se jugaron a siete episodios, y con este resultado, el conjunto oriental se lleva una victoria que equilibra la jornada.

La ofensiva de Caribes se apoyó en el poder de Romer Cuadrado y Herlis Rodríguez, quienes conectaron cuadrangulares en los innings segundo y sexto, respectivamente. Sus batazos fueron determinantes para abrir y cerrar el marcador, dando respaldo a un cuerpo de lanzadores que estuvo impecable.

El juego fue una verdadera exhibición de bullpen, con cinco relevistas que se combinaron para maniatar a la ofensiva zuliana. Rafael Marcano (1-0), joven zurdo que lanzó los episodios tercero y cuarto, se acreditó su primera victoria en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, relevando al abridor Carlos Marcano.

Diego Moreno y Joander Suárez mantuvieron el cero en sus respectivas entradas, sumando un hold cada uno a su hoja de vida. El cierre estuvo a cargo de Yílber Díaz, lanzador con experiencia en las Grandes Ligas, quien se encargó del séptimo capítulo para apuntarse su primer salvado en el circuito.

Temas:

