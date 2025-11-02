Caribes divide honores con Águilas en Maracaibo

En el segundo juego de la doble tanda disputada en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, Caribes de Anzoátegui devolvió el golpe a las Águilas del Zulia con una sólida blanqueada 2-0, nivelando la serie sabatina. Ambos encuentros se jugaron a siete episodios, y con este resultado, el conjunto oriental se lleva una victoria que equilibra la jornada.

La ofensiva de Caribes se apoyó en el poder de Romer Cuadrado y Herlis Rodríguez, quienes conectaron cuadrangulares en los innings segundo y sexto, respectivamente. Sus batazos fueron determinantes para abrir y cerrar el marcador, dando respaldo a un cuerpo de lanzadores que estuvo impecable.

El juego fue una verdadera exhibición de bullpen, con cinco relevistas que se combinaron para maniatar a la ofensiva zuliana. Rafael Marcano (1-0), joven zurdo que lanzó los episodios tercero y cuarto, se acreditó su primera victoria en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, relevando al abridor Carlos Marcano.

Diego Moreno y Joander Suárez mantuvieron el cero en sus respectivas entradas, sumando un hold cada uno a su hoja de vida. El cierre estuvo a cargo de Yílber Díaz, lanzador con experiencia en las Grandes Ligas, quien se encargó del séptimo capítulo para apuntarse su primer salvado en el circuito.