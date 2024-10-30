Caribes frenó a Tiburones en Macuto para meterse en la pelea por los primeros lugares

Caribes de Anzoátegui frenó a los Tiburones de La Guaira para meterse en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Los anzoatiguenses superaron este martes 10-4 a los salados en Macuto .

En el inning número uno, Luis Matos remolcó la de la quiniela con sencillo al izquierdo para impulsar a Alcides Escobar hasta el plato y el joven jardinero anotaría luego la segunda con rodado al cuadro de Yasiel Puig. En la siguiente entrada harían su tercera anotación en las piernas de Aaron Bracho con sencillo remolcador de Kevin Meleán.

Caribes respondió con dos ramilletes de carreras en los episodios tres y cuatro ante el abridor Elvis Araujo y dos relevistas. En la parte alta del tercero, los orientales sumaron cinco carreras al llenar las bases con boleto a Leonel Valera, sencillo de José Fernández e imparable de Wilmer Pérez, ambas conexiones a la pradera derecha. Un boleto a Herlis Rodríguez trajo de “caballito” la primera de Caribes y, después del out de Williams Astudillo, vino el metrallazo de cuatro marcas de Balbino Fuenmayor.

Después, los indígenas hicieron cuatro más gracias a un incogible productor de una de Pérez, un doble de Balbino que generó otro par de anotaciones y un inatrapable de Romer Cuadrado que puso el marcador 9-3 anunciando la paliza contra los guairistas.

En el primer tramo del sexto, Caribes completó la decena con un roletazo para doble play de Cuadrado que permitió la llegada al home de Astudillo; y los Tiburones hicieron su cuarta carrera en la baja del noveno en los pies de Yasiel Puig.

Noticia al Día / LVBP

