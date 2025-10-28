Martes 28 de octubre de 2025
Deportes

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

En una semana en condición de local, el conjunto anzoatiguense alcanzó cinco triunfos y solo perdió en una oportunidad ante los Bravos de Margarita

Por Daniel García

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP
Foto: LVBP
Caribes de Anzoátegui fue nombrado el equipo de la segunda semana de competencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras cosechar cinco victorias en seis encuentros disputados.

El conjunto anzoatiguense aprovechó su condición de local en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, donde barrió en sus series ante Águilas del Zulia y Leones del Caracas, aunque dividió honores frente a los Bravos de Margarita.

Durante la semana comprendida entre el 21 y el 26 de octubre, el cuadro aborigen fabricó 37 carreras, anotando en 56 ocasiones.

Actualmente, los orientales ocupan el segundo lugar de la tabla de clasificación con récord de 6-4, a 2.5 juegos del líder, Tigres de Aragua.

