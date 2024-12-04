Caribes repartió flechazos a Tigres en Puerto La Cruz

Caribes de Anzoátegui superó 9-7 a los Tigres de Aragua en la jornada de este martes desarrollada en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

El triunfo oriental significó, la décima victoria de Caribes como local, en un duelo en el que se anotaron 16 carreras con 23 hits y cuatro errores. La escuadra local aprovechó las brechas que le dio el pitcheo de los rayados para vencerlos y acercarse a dos juegos y medio de la sexta plaza de la clasificación.

Aragua cayó por segundo día consecutivo y en eso tiene mucho que ver la inefectividad de su pitcheo. En sus dos partidos más recientes (domingo contra Cardenales y martes frente a Caribes) han estado a merced del ataque enemigo. En ambos juegos, los serpentineros bengalíes fueron vapuleados con 20 carreras y 25 hits.

Noticia al Día / LVBP

