Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

El cubano José Rodríguez no permitió libertades ante la ofensiva de Bravos este miércoles, y Caribes ganó 3-2 para dividir la serie de dos juegos ante el conjunto insular en el estadio Alfonso «Chico Carrasquel de Puerto La Cruz.

El oriundo de Camagüey lanzó seis entradas en las que no permitió carreras limpias (solo una sucia), toleró cuatro inatrapables, no otorgó boletos y ponchó a par de oponentes, para mantener su efectividad inmaculada y sumar su primera victoria de la temporada.

Caribes inauguró la pizarra con jonrón de Leonel Valera y Romer Cuadrado rompió un empate a una rayita con bambinazo solitario en el quinto.

Hernán Pérez agregó la tercera rayita con sencillo impulsor en el octavo capítulo, mientras que Diego Moreno se llevó el salvado pese permitir cuadrangular de Carlos Jesús Pérez.

