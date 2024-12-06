Caribes sigue en la lucha por la clasificación tras superar a Tiburones

Caribes de Anzoátegui hizo respetar su casa el jueves 5 de diciembre al derrotar a Tiburones de La Guaira en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz, manteniéndose en la pelea por los puestos de Round Robin al ganar su tercer juego seguido.

Aunque el cuadro litoralence pegó primero en el marcador en la entrada inicial, “La Tribu” formó un rally de cuatro anotaciones en el tercer capítulo, tomando ventaja en el marcador y no la perdió por el resto del choque.

Por los orientales, Balbino Fuenmayor (4-1) y José Fernández (3-1) fueron los artífices de las cuatro rayitas del tercer inning, remolcando dos cada uno con sencillo y doble respectivamente, lo que más tarde se traduciría en la victoria de Caribes.

Del lado de los escualos, Luis Matos fue el impulsor de las tres carreras producto de dos estacazos y un sencillo, siendo el único toletero del equipo en responder con corredores en posición anotadora.

Harol González (2-0) se adjudicó el juego ganado; por su parte, Joe Van Meter (0-1) se fue con el revés.

Noticia Al Día/LVBP

Fernando Luzardo/Pasante