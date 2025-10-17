Viernes 17 de octubre de 2025
Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

El conjunto aborigen se impuso con marcador de 3-1

Por Daniel García

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia
Foto: LVBP
Con un jonrón de tres anotaciones por parte del jardinero Herlis Rodríguez, Caribes de Anzoátegui derrotó 3-1 al Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El encuentro marcó el debut de ambos equipos en la pelota invernal.

El cuerpo de lanzadores de la Tribu brilló en una jornada marcada por el control y la eficiencia, asegurando una victoria clave en el arranque de la temporada. El abridor José Ramón Rodríguez cumplió con una sólida actuación de 3.1 innings sin permitir carreras, en los que concedió tres boletos, no registró ponches, pero apenas toleró un imparable. Su dominio se reflejó en cinco elevados, algunos con aparente fuerza, pero neutralizados por el cielo valenciano.

Tras su salida, Leonard García, Jesús Valles, Liarvis Breto, quien se llevó el triunfo, mantuvieron el dominio. Francis Peguero y Diego Moreno se combinaron para lanzar 5.2 entradas en las que apenas se permitió una carrera sucia para neutralizar a la ofensiva bucanera.

Lee también: Bravos derrota 6-2 a Leones en el estreno de ambos equipos en la LVBP

