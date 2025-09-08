Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

El entrenador italiano de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, anunció varios cambios para jugar este martes 9 de septiembre ante su similar de Bolivia en El Alto por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
"Vamos a cambiar no solo la estrategia, sino también algunos jugadores. Será una estrategia diferente. Tenemos que jugar distinto al partido con Chile, que fue de mucha intensidad y presión, y eso en la altura no se puede hacer. Puede ser una novedad para mí, pero Brasil ya jugó muchos allí y contamos con personas que tienen más información que yo", expresó "Carletto".
La "Canarinha" aseguró su cupo a la próxima Copa del Mundo y se encuentra en el segundo puesto con 28 unidades, mientras que Bolivia ocupa la octava posición con 17 puntos (uno por debajo de la Vinotinto) en la pelea por el pasaje al repechaje.
