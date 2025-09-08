Lunes 08 de septiembre de 2025
Deportes

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

La "Canarinha" aseguró su cupo a la próxima Copa del Mundo y se encuentra en el segundo puesto con 28 unidades

Por Christian Coronel

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto
El entrenador italiano de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, anunció varios cambios para jugar este martes 9 de septiembre ante su similar de Bolivia en El Alto por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

"Vamos a cambiar no solo la estrategia, sino también algunos jugadores. Será una estrategia diferente. Tenemos que jugar distinto al partido con Chile, que fue de mucha intensidad y presión, y eso en la altura no se puede hacer. Puede ser una novedad para mí, pero Brasil ya jugó muchos allí y contamos con personas que tienen más información que yo", expresó "Carletto".

La "Canarinha" aseguró su cupo a la próxima Copa del Mundo y se encuentra en el segundo puesto con 28 unidades, mientras que Bolivia ocupa la octava posición con 17 puntos (uno por debajo de la Vinotinto) en la pelea por el pasaje al repechaje.

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Harry Potter regresa con nuevo protagonista:

Harry Potter regresa con nuevo protagonista: "Fue surrealista"

Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead

Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Mujer sobrevive a ataque armado tras rechazar a un hombre en Punto Fijo

Mujer sobrevive a ataque armado tras rechazar a un hombre en Punto Fijo

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Con la llegada de la sagrada imagen de Chiquinquirá inicia el acto de los 496 años de Maracaibo en el Teatro Baralt

Con la llegada de la sagrada imagen de Chiquinquirá inicia el acto de los 496 años de Maracaibo en el Teatro Baralt

Álex Márquez ganó en Cataluña y pospuso la celebración de su hermano Marc

Álex Márquez ganó en Cataluña y pospuso la celebración de su hermano Marc

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 8 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 8 de septiembre

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award

Ricky Martin hizo historia en los MTV VMAs 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el Latin Icon Award

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 5 de septiembre de 2025 en…
Deportes

Álex Márquez ganó en Cataluña y pospuso la celebración de su hermano Marc

Logró la victoria tras una gran carrera en la que, a diferencia del sábado, cuando se cayó yendo líder destacado en el sprint, no cometió ningún error
Deportes

Carlos Alcaraz conquista el US Open y consolida su reinado en el tenis mundial

El español, de 22 años, cuenta ya con seis coronas y Sinner, de 24, se quedó con cuatro
Al Dia

Inició el Estadal Juvenil de Boxeo en Maracaibo

Nueve combates dieron inicio a la competencia boxística juvenil zuliana

