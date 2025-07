Carlo Ancelotti recibe condena por fraude fiscal en España

El actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha sido condenado a un año de prisión por un delito de fraude fiscal cometido durante el año 2014, cuando dirigía al Real Madrid. La sentencia, dictada por un tribunal español, también incluye una multa de 386.000 euros y la inhabilitación temporal para recibir ayudas públicas o beneficios fiscales.

Pese a la condena, el técnico italiano no será encarcelado, ya que la legislación española permite suspender penas menores a dos años cuando no existen antecedentes penales. Ancelotti había regularizado su situación con Hacienda en 2021, aunque el tribunal no consideró esa acción como reparación voluntaria del daño.

Este episodio lo suma a la lista de figuras del fútbol que han enfrentado problemas tributarios en España, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y José Mourinho. A pesar del revés judicial, Ancelotti continúa liderando el proyecto deportivo de la selección brasileña, tras cerrar su segunda etapa al frente del conjunto merengue.

