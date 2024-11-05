Carlo Ancelotti se pronunció sobre lo sucedido en Valencia: "El fútbol debía parar"

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, habló en rueda de prensa sobre los estragos que causó la Dana en Valencia y lamentó que no se haya suspendido la fecha en LaLiga.

"Todo el mundo ha sido claro. Nadie quería jugar. Me parecía la decisión correcta. Pero nosotros no somos los que mandan. Los que están arriba toman esa decisión" fueron algunas de las palabras del DT.

Por otro lado, explicó cómo se siente el grupo después de la polémica del Balón de Oro: "Ha sido una semana difícil, porque no es el ambiente normal. Pero no por lo que ha pasado con el Balón de Oro. Ha pasado y ya está. Felicitar a los premiados. La tristeza no está ahí, sino por lo que está pasando aquí en España".

También contó que Vinicius (quien era favorito para quedarse con el Balón de Oro) se encuentra normal y se ha entrenado junto al resto del equipo.

Real Madrid deberá enfrentar al Milan este martes 5 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu por la cuarta jornada de la Uefa Champions League.

🗣️ Carlo Ancelotti: "El fútbol es una fiesta, tú puedes celebrar una fiesta cuando tu familia está bien, cuando la gente no está bien no hay que hacer fiesta, el fútbol debe parar porque de las cosas más importante, el fútbol es lo de menos."



