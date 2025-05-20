Carlo Ancelotti será presentado el 26 de mayo en la selección de Brasil, según Globo Esporte

El entrenador italiano Carlo Ancelotti será presentado el 26 de mayo en la selección de Brasil, según informó el periódico Globo Esporte.

Esto se ha conocido tras anunciarse de forma oficial que el interventor designado para comandar la CBF por decisión del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro, Fernando Sarney, convocó este viernes las próximas elecciones a la Federación Brasileña de Fútbol.

"Las elecciones tendrán lugar el domingo 25 de mayo, un día antes de la presentación y primera convocatoria de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador de la selección masculina brasileña", explica ‘Globo Esporte’.

Los brasileños son cuartos (clasifican 6+1 al próximo Mundial 2026 vía Conmebol) y tienen seis puntos de ventaja sobre Venezuela, que es séptima y marca la plaza de PlayOff. Sin embargo, serán partidos duros: Ecuador es segunda… y Paraguay, quinta, empatada a puntos con Brasil.

Noticia al Dia / Marca