La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó a Carlo Ancelotti como nuevo entrenador

El Italiano Carlo Ancelotti llegó a un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol y será el próximo entrenador de la ‘Canarinha’.

"La mejor selección de la historia será dirigida por el más ganador de la historia", expresó la Confederación Brasileña de Fútbol en sus redes sociales.

"Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador de Brasil, plan confirmado y acuerdo cerrado. La plantilla ya está decidida, los documentos firmados y el proceso de salida del Real Madrid seguirá con una despedida especial", había informado Fabrizio Romano.

Finalmente, el especialista en noticias de fichajes escribió: "Ancelotti comenzará a trabajar con Brasil a partir de finales de mayo".

Carlo Ancelotti ha conseguido tres Uefa Champions League (2014, 2022 y 2024) como DT del conjunto merengue (dos en esta segunda etapa) y es el entrenador más ganador de la historia blanca.

Lee también: Xabi Alonso sería el próximo entrenador del Real Madrid y debutaría en el Mundial de Clubes

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti will be new Brazil head coach, plan confirmed and agreement done.



The staff has been decided, documents signed and exit process from Real Madrid will follow with special farewell.



Ancelotti will start working for Brazil from the end of May.



Here we go! 🤝🏻 pic.twitter.com/IibmP3bzyX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025

Noticia al Dia