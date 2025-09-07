Domingo 07 de septiembre de 2025
Carlos Alcaraz conquista el US Open y consolida su reinado en el tenis mundial

El español, de 22 años, cuenta ya con seis coronas y Sinner, de 24, se quedó con cuatro

Por María Briceño

Carlos Alcaraz conquista el US Open y consolida su reinado en el tenis mundial
Foto: RRSS
Carlos Alcaraz se tomó una doble revancha de su derrota de julio en Wimbledon al superar al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Con su título en el Abierto de Estados Unidos, el tenista español desbancó a Sinner del primer lugar del ranking de la ATP, que el italiano ocupaba desde junio de 2024.

La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la final en Nueva York provocó que el duelo arrancara con casi una hora de retraso y miles de espectadores intentando acceder a la pista central.

Ganador en Roland Garros en junio y derrotado en julio en Wimbledon, Alcaraz se anotó un triunfo con el que amplía su distancia respecto a Sinner en la carrera de títulos de Grand Slam. El español, de 22 años, cuenta ya con seis coronas y Sinner, de 24, se quedó con cuatro.

Al igual que en la final de Wimbledon, Sinner se repuso de un flojo inicio neutralizando un primer set de Alcaraz, pero esta vez el murciano frenó su avance en una final disputada bajo techo por la lluvia caída en Nueva York.

Sinner, que estaba invicto en sus últimos 27 partidos en Grand Slams de pista rápida, falló en su intento de ser el primero en revalidar el trofeo desde los cinco ganados por Roger Federer entre 2004 y 2008.

Del otro lado de la red, Alcaraz vivió un maravilloso ‘déjà vu’. Como en la final de 2022, el español se llevó el doble botín del trofeo del US Open y el número uno mundial.

Lee también: Carlos Alcaraz le otorgó una importante victoria a España en la Copa Davis

Noticia al Día/Información de Primicias

Temas:

