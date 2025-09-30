Martes 30 de septiembre de 2025
Deportes

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Es el octavo título del año alcanzado por el número del tenis

Por Daniel García

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Por primera vez en su carrera, el español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, se coronó campeón del torneo de Tokio tras vencer al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en una hora y 32 minutos. Con este triunfo, el tenista murciano eleva su cosecha a 24 títulos, ocho de ellos en lo que va de 2025.

La temporada de Alcaraz ha sido impecable. A sus 22 años, acumula 67 victorias en el año y se convierte en el sexto jugador en lograr ocho trofeos en una misma temporada en lo que va de siglo.

El título en Tokio se suma a una lista de conquistas que incluye el Abierto de Estados Unidos, Roland Garros, los Masters 1000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo, así como los torneos de Queens y Róterdam. Una cosecha que confirma el año más fructífero del ganador de seis títulos de Grand Slam.

Lee también: Dojo Tenshikan logra hazaña histórica en el Campeonato Nacional de Karate Do

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El enigmático origen de la

El enigmático origen de la "Calle Los Locos" de Maracaibo

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl:

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

La película Alí Primera será la candidata por Venezuela a los Óscar

Alí Primera llegó a los cines en octubre de 2024. El filme sigue la historia del cantautor venezolano y los eventos históricos que lo llevaron a ser conocido como el “cantor del pueblo”
Deportes

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Yankees y Medias Rojas es el plato fuerte de la presente serie de comodín en la Liga Americana
Deportes

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

18 equipos chocan a partir de las 12.45, hora venezolana
Al Dia

Águilas del Zulia completó su segundo día de prácticas con miras a la nueva temporada de la LVBP

Jugadores y cuerpo técnico brindaron testimonios con relación a la nueva temporada de la LVBP

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025