Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Por primera vez en su carrera, el español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, se coronó campeón del torneo de Tokio tras vencer al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en una hora y 32 minutos. Con este triunfo, el tenista murciano eleva su cosecha a 24 títulos, ocho de ellos en lo que va de 2025.

La temporada de Alcaraz ha sido impecable. A sus 22 años, acumula 67 victorias en el año y se convierte en el sexto jugador en lograr ocho trofeos en una misma temporada en lo que va de siglo.

El título en Tokio se suma a una lista de conquistas que incluye el Abierto de Estados Unidos, Roland Garros, los Masters 1000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo, así como los torneos de Queens y Róterdam. Una cosecha que confirma el año más fructífero del ganador de seis títulos de Grand Slam.

Lee también: Dojo Tenshikan logra hazaña histórica en el Campeonato Nacional de Karate Do