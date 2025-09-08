Lunes 08 de septiembre de 2025
Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Alcaraz, fatigado por la dura gira americana de pista dura, será baja en la España que se medirá los días 13 y 14 de septiembre ante Dinamarca

Por Christian Coronel

El tenista español y nuevo número uno del ranking mundial, Carlos Alcaraz, decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open este domingo 7 de septiembre ante el italiano Jannik Sinner.

Alcaraz, fatigado por la dura gira americana de pista dura, será baja en la España que se medirá los días 13 y 14 de septiembre a la Dinamarca de Holger Rune en una nueva edición de este prestigioso certamen.

La ausencia de Carlitos, que ha aducido "fatiga muscular y mental", se une a la de Alejandro Davidovich, cansado por la larga temporada. Sus recambios son Pablo Carreño Busta, Jaume Munar y Roberto Carballés, que ocupa la plaza del quinto hombre que le faltaba a David Ferrer.

Un cambio de superficie (de la dura a la tierra) un riesgo para el número uno mundial y flamante campeón del US Open. La máxima competición por países paga, una vez más, lo apretado del calendario.

Ferrer presentó a mitad de agosto una primera convocatoria con Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers de la que se han caído los dos españoles con mejor clasificación ATP y podría también hacerlo Granollers. Granollers, flamante vencedor del US Open en la modalidad de dobles, jugó el torneo con un esguince en su tobillo derecho.

