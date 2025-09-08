El tenista español y nuevo número uno del ranking mundial, Carlos Alcaraz, decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open este domingo 7 de septiembre ante el italiano Jannik Sinner.

Alcaraz, fatigado por la dura gira americana de pista dura, será baja en la España que se medirá los días 13 y 14 de septiembre a la Dinamarca de Holger Rune en una nueva edición de este prestigioso certamen.

La ausencia de Carlitos, que ha aducido "fatiga muscular y mental", se une a la de Alejandro Davidovich, cansado por la larga temporada. Sus recambios son Pablo Carreño Busta, Jaume Munar y Roberto Carballés, que ocupa la plaza del quinto hombre que le faltaba a David Ferrer.

Un cambio de superficie (de la dura a la tierra) un riesgo para el número uno mundial y flamante campeón del US Open. La máxima competición por países paga, una vez más, lo apretado del calendario.

Ferrer presentó a mitad de agosto una primera convocatoria con Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers de la que se han caído los dos españoles con mejor clasificación ATP y podría también hacerlo Granollers. Granollers, flamante vencedor del US Open en la modalidad de dobles, jugó el torneo con un esguince en su tobillo derecho.

𝐂𝐀𝐌𝐁𝐈𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎 🔁❤️‍🔥



Munar, Carballés y Carreño completan la Selección Española #MAPFREtenis para la eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca, donde son baja Alcaraz y Davidovich



¡Bienvenidos, chicos! 🇪🇸



📲 https://t.co/5PF2winZ2K#DavisCup #CopaDavis pic.twitter.com/LIUobDt8uE — Tenis España (@RFETenis) September 8, 2025

