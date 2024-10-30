Carlos Alcaraz eliminó al chileno Nicolás Jarry y avanzó en el Masters 1000 de París

El español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, impuso su jerarquía ante el chileno Nicolás Jarry (37º), al que derrotó este martes en segunda ronda del Masters 1000 de París.

El tenista murciano, principal favorito para conquistar el que sería su primer título en Bercy luego de la baja por un "virus intestinal" del italiano Jannik Sinner (N.1), se impuso 7-5 y 6-1 a Jarry, que había eliminado al italiano Lorenzo Sonego en su estreno el lunes.

Ahora Alcaraz, exento en primera ronda, espera rival para octavos de final, que saldrá del duelo entre el francés Ugo Humbert (18º) y el estadounidense Marcos Girón (49º).

Horas antes, el argentino Francisco Cerúndolo, número 29 del ránking ATP, eliminó al ruso Andrey Rublev (N.7) por 7-6 (8/6), 7-6 (7/5) y avanzó a tercera ronda.

Cerúndolo, de 29 años, buscará el pase a cuartos ante el ganador del duelo entre el chileno Alejandro Tabilo y el griego Stefanos Tsitsipas.

Noticia al Dia / Diario Las Américas