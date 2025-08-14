Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

El español Carlos Alcaraz venció por parciales de 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi este miércoles 13 de agosto para instalarse en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

"Creo que este ha sido el mejor partido hasta ahora del torneo”, aseguró el joven de 22 años, que ha derrotado a Damir Dzumhur, Hamad Medjedovic y Nardi para plantarse en cuartos.

“Al inicio del torneo solo quería mejorar día a día, y creo que lo estoy haciendo, lo cual me enorgullece mucho. Estoy muy contento con cómo sentí la bola hoy y cómo me moví”, añadió.

"Y me he adaptado a las condiciones, a la humedad, el calor y todo. Así que estoy feliz de haber superado este partido y de tener otra oportunidad en la siguiente ronda”.

El murciano ganador de cinco Grand Slams ahora deberá enfrentar al ruso Andrey Rublev en la próxima instancia de este torneo.

