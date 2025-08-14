Jueves 14 de agosto de 2025
Deportes

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

El murciano ganador de cinco Grand Slams ahora deberá enfrentar al ruso Andrey Rublev en la próxima instancia de este torneo

Por Christian Coronel

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El español Carlos Alcaraz venció por parciales de 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi este miércoles 13 de agosto para instalarse en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

"Creo que este ha sido el mejor partido hasta ahora del torneo”, aseguró el joven de 22 años, que ha derrotado a Damir Dzumhur, Hamad Medjedovic y Nardi para plantarse en cuartos.

“Al inicio del torneo solo quería mejorar día a día, y creo que lo estoy haciendo, lo cual me enorgullece mucho. Estoy muy contento con cómo sentí la bola hoy y cómo me moví”, añadió.

"Y me he adaptado a las condiciones, a la humedad, el calor y todo. Así que estoy feliz de haber superado este partido y de tener otra oportunidad en la siguiente ronda”.

El murciano ganador de cinco Grand Slams ahora deberá enfrentar al ruso Andrey Rublev en la próxima instancia de este torneo.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

Más de 10 mil venezolanos han regresado al país a través de la Misión Vuelta a la Patria

Más de 10 mil venezolanos han regresado al país a través de la Misión Vuelta a la Patria

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 14 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 14 de agosto

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular

LaLiga confirma lesión de ter Stegen e inscribirá a Joan García de forma inmediata

LaLiga confirma lesión de ter Stegen e inscribirá a Joan García de forma inmediata

La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament

La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament

Gaiteros de Corazón estrena

Gaiteros de Corazón estrena "Tierra de amor", un himno de bienvenida y unión para los venezolanos

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Inicia el laboratorio de redacción creativa para jóvenes en la biblioteca pública María Calcaño

Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo

Eddy Rivera es nombrado presidente de Instituto Municipal de Atención a la Sexodiversidad de Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Se suponía que nadie debía saberlo": Jonathan Moly tras ser visto en silla de ruedas

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Hallan en un barranco el cadáver de una joven que tenía días desaparecida en Biscucuy, Portuguesa: La estranguló su exnovio

Hallan en un barranco el cadáver de una joven que tenía días desaparecida en Biscucuy, Portuguesa: La estranguló su exnovio

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

Noticias Relacionadas

Al Dia

Conozca la historia de Jacqui Saburido, la venezolana que se convirtió en emblema de la lucha contra los conductores ebrios en EEUU

Tuvo que ser sometida a unas 120 cirugías, tras el grave accidente que le cambió la vida por completo, donde sufrió quemaduras de tercer grado en más del 60 % de su cuerpo.
Deportes

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Mastantuono, que cumplió 18 años este mismo día, se realizó las revisiones médicas y ya posó junto a Florentino Pérez con su nueva camiseta número 30
Deportes

Darwin Machís fue presentado oficialmente en UCV FC

Cabe destacar que su último equipo fue el Real Valladolid de la Primera División de España, que descendió a la Segunda División
Deportes

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular

Seles ganó nueve Grand Slams ndividuales, tres WTA Tour Championships, y una medalla de bronce olímpica

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025