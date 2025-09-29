Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz volvió a demostrar por qué es el número uno del mundo, al remontar un duro encuentro ante Casper Ruud en las semifinales del ATP 500 de Tokio 2025. El español se impuso con parciales de 3-6, 6-3 y 6-4, en un duelo que se extendió por dos horas y diez minutos, y que exigió lo mejor de su repertorio físico y mental.

Con esta victoria, Alcaraz alcanzó su triunfo número 66 en la temporada, estableciendo un nuevo récord personal. Además, selló su pase a la novena final consecutiva en el circuito ATP y la décima en lo que va de año, consolidando una campaña de altísimo nivel.

El historial entre ambos jugadores favorece claramente al murciano, quien ha ganado cuatro de los cinco enfrentamientos previos contra Ruud. Tras el partido, Alcaraz reveló que la clave de su remontada fue mantener una actitud positiva, hablándose a sí mismo para superar la frustración del primer set.

En la final, se medirá ante el estadounidense Taylor Fritz, quien venció a Jenson Brooksby por 6-4 y 6-3 en la otra semifinal. El duelo será una revancha para Alcaraz, ya que Fritz lo derrotó recientemente en la Laver Cup.

El español buscará su octavo título de la temporada, en lo que promete ser un choque de alto voltaje entre dos de los jugadores más consistentes del año.

