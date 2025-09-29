Lunes 29 de septiembre de 2025
Deportes

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

El final se disputará el martes 30 de septiembre

Por Daniel García

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Carlos Alcaraz volvió a demostrar por qué es el número uno del mundo, al remontar un duro encuentro ante Casper Ruud en las semifinales del ATP 500 de Tokio 2025. El español se impuso con parciales de 3-6, 6-3 y 6-4, en un duelo que se extendió por dos horas y diez minutos, y que exigió lo mejor de su repertorio físico y mental.

Con esta victoria, Alcaraz alcanzó su triunfo número 66 en la temporada, estableciendo un nuevo récord personal. Además, selló su pase a la novena final consecutiva en el circuito ATP y la décima en lo que va de año, consolidando una campaña de altísimo nivel.

El historial entre ambos jugadores favorece claramente al murciano, quien ha ganado cuatro de los cinco enfrentamientos previos contra Ruud. Tras el partido, Alcaraz reveló que la clave de su remontada fue mantener una actitud positiva, hablándose a sí mismo para superar la frustración del primer set.

En la final, se medirá ante el estadounidense Taylor Fritz, quien venció a Jenson Brooksby por 6-4 y 6-3 en la otra semifinal. El duelo será una revancha para Alcaraz, ya que Fritz lo derrotó recientemente en la Laver Cup.

El español buscará su octavo título de la temporada, en lo que promete ser un choque de alto voltaje entre dos de los jugadores más consistentes del año.

Lee también: Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Noticias Relacionadas

Deportes

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

El final se disputará el martes 30 de septiembre
Deportes

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

El maracayero comparte la hazaña con Hank Aaron Albert Pujols, como los peloteros con con más de 3,000 hits, 500 jonrones y 600 dobles
Al Dia

Zulianos FC se prepara de cara a su primer torneo internacional

Un torneo histórico que une a dos países a través del deporte y el contenido digital, donde el zuliano Luis Pérez se destaca a través del humor y de la actuación
Deportes

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

El cuadro nacional se impuso ante el mexicano en el juego semifinal por la medalla de bronce

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025