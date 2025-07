Carlos Bilardo se encuentra delicado de salud, según su entorno cercano

El ex entrenador campeón del mundo con la selección Argentina, Carlos Bilardo, se encuentra delicado de salud, según reveló su amigo y antiguo compañero Miguel Ángel Lemme.

"Carlos ya no me reconoce. Hay días que me vuelvo llorando a mi casa. Yo dije siempre: ‘El día que no me reconozca no voy más’. Pero es más fuerte que yo, no lo puedo dejar. Es una conexión del año 82 que tenemos hasta ahora, más ahora no lo voy a dejar ni loco, no le suelto la mano. Voy a estar hasta que Dios lo decida, voy tres veces por semana, tomo un café, le hablo… y nada", expresó.

A su vez, contó: "Yo siempre que llego entro cantando: ‘ES EL EQUIPO DEL NARIGÓN’. Lo abrazo, lo beso. Después se cuelga, se duerme”. El sábado le pregunté: ‘¿Cómo estás Doctorazo?’. Él estaba durmiendo y de repente me pregunta: ‘¿Qué hacemos acá?’. Y yo le digo, ‘¿dónde querés estar, dónde estábamos antes?’. Y me dijo: ‘Si, si, si’. Ahí exploté”.

Carlos Bilardo es uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol argentino, con una extensa carrera que incluyó, con Diego Armando Maradona en cancha, el campeonato mundial en 1986, tras vencer a la entonces Alemania Federal (RFA) en México, y la final del mismo torneo de 1990 en Italia, cuando su equipo cayó ante el combinado teutón.

