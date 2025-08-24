Carlos Cañizales presente en la inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior

El campeón del título minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, Carlos Cañizales, estuvo presente en la Ceremonia de Inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior.

A su vez, el nacido en Caracas conversó con Noticia al Día y expresó su emoción por mostrar el título en tierras zulianas: "Me siento muy orgulloso de portar el campeonato aquí en el Zulia, me han tratado muy bien".

Por otra parte, habló de la experiencia de estar acompañado de Betulio González, leyenda del boxeo: "Es increíble poder estar al lado del gran Betulio González, además de que la Copa lleva su nombre. Quiero ser algún día como él".

Cabe destacar que el Campeonato Nacional de Boxeo Junior que se llevará a cabo en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte lleva por nombre Copa Betulio González.

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día