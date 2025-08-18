El lanzador venezolano de 38 años, Carlos Carrasco, fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores, después de haberse declarado agente libre.

Bravos recibe a un viejo conocido a su cuerpo de lanzadores, que atraviesa un tramo complicado y busca mejorar para el resto de temporada.

Carrasco inició la campaña con Yankees de Nueva York y terminó con efectividad de 5.91 en ocho apariciones. Asimismo, esto no le fue suficiente para quedarse en el Bronx.

La idea es que se sume a la sucursal de Triple A en Gwinnett, donde tendrá la oportunidad de trabajar en su mecánica y mantenerse listo por si surge una vacante en el equipo grande, situación que es lo más probable.

Braves Re-Sign Carlos Carrasco To Minor League Deal https://t.co/z7TQZOaZG8 pic.twitter.com/yFykSkPebj — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) August 18, 2025

Noticia al Día / Swing Completo